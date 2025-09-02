EU atacó un “barco con drogas” procedente de Venezuela: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este martes que tropas de su país atacaron una embarcación que transportaba “una gran cantidad de drogas” proveniente de Venezuela.

En conferencia de prensa desde el Despacho Oval, el mandatario declaró que el operativo ocurrió “hace apenas unos minutos” y fue reportado por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel ‘Razin’ Caine.

“Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país durante mucho tiempo, y simplemente, estas salieron de Venezuela“, afirmó Trump sin proporcionar detalles específicos sobre la ubicación exacta o las circunstancias del ataque.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó la acción como “letal” y aseguró que el barco “estaba siendo operado por una organización narcoterrorista” sancionada por Washington.

Este incidente representa el primer ataque reportado desde el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, destinado supuestamente a combatir el narcotráfico.

La acción se produce en medio de crecientes tensiones entre ambos países; Venezuela denunció la presencia de ocho barcos militares, un submarino nuclear y mil 200 misiles estadounidenses apuntando hacia su territorio.

El presidente venezolano Nicolás Maduro había advertido el lunes que su país enfrenta “la más grande amenaza del último siglo” y prometió que si Venezuela fuera agredida, “pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional”.

