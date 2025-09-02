Extítular de la ASE, Amanda Gómez, no será denunciada penalmente

La extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, no será denunciada penalmente por incurrir en la compra irregular de una camioneta blindada y servicios de banquete, pues solo alcanzaría una sanción administrativa.

Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE en el Congreso de Puebla, José Miguel Trujillo de Ita, al señalar que las anomalías cometidas por la exauditora no son graves.

En entrevista este martes, indicó que la Unidad Técnica de la comisión continúa investigando a Gómez Nava, por la compra de una camioneta Tahoe blindada, con un costo de 2.8 millones de pesos.

Además de la contratación por servicios de alimentos que suma un total de 984 mil 971 pesos, cuando estuvo al frente de la ASE durante el 2023.

Lo anterior, debido a que los bienes fueron adquiridos por adjudicación directa, violando la obligación de emitir una licitación pública.

Sin embargo, el diputado local de Morena aclaró que eso no constituye daño patrimonial, ya que las compras sí se realizaron.

En ese sentido, apuntó que únicamente podría calificarse como falta administrativa grave o no grave para la extitular de la ASE.

“Sí se compró el vehículo, sí cumple con las características con las que se compró; sin embargo, por rebasar el monto, se tenía que llevar a cabo una licitación y se está faltando al procedimiento y esto tiene que ver con una falta administrativa”, dijo.

La sanción puede ir desde una amonestación pública hasta la inhabilitación por determinado tiempo para desempeñarse como servidora pública.

Además de Amanda Gómez, se estaría investigando a otros cuatro directores de la Auditoría de Puebla.

Trujillo de Ita precisó que, después de integrar el expediente correspondiente, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tendrá que determinar lo procedente.

