Juicio por feminicidio de Cecilia Monzón avanza 70%

El juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón llevaría un avance del 70 por ciento, a pesar de la estrategia dilatoria por parte de las defensas de los tres implicados, aseguró Helena Monzón.

“Nos estamos ya encumbrando hacia el final, lo cual lógicamente va generando una cierta desesperación en la contraparte, y por eso vemos estas estrategias de pronto suspensiones que no están justificadas y que no nos llevan a nada“, declaró.

Helena adelantó que se encuentra en el país para la revisión de la prisión preventiva de dos de los tres implicados en el feminicidio de su hermana y que enfrentan el juicio, debido a que se vence este mes el plazo.

La hermana de la activista reprochó de nueva cuenta que los jueces encargados del juicio tengan casi 200 casos en sus manos, lo cual dificulta el avance del juicio, el cual el Tribunal de Enjuiciamiento calificó de complejo.

“La Fiscalía está haciendo su trabajo; lo que está haciendo nuestra posición es la coadyuvancia; nosotros reforzamos lo que se va haciendo en ese sentido prueba a prueba, pero lógicamente lo que no vamos a querer cambiar por mucho que queramos es la velocidad del avance“, declaró.

El juicio contra Javier, Jair y Silvestre N., acusados de ser los autores intelectuales y materiales, ha cumplido cinco meses sin un fallo condenatorio.

Durante la semana pasada, en audiencia se abordó el tema de balística, como tipo de arma y casquillo.

La familia Monzón ha denunciado en diversas ocasiones que las defensas de los tres acusados han provocado la suspensión de diversas audiencias por supuestos problemas de salud, al retener documentos del juicio y también al pedir que sean menos audiencias a la semana.

