Analizan devolver el fuero a servidores públicos de Puebla

La Comisión Instructora del Congreso del Estado avanza en la construcción de la iniciativa para devolverle el fuero constitucional al gobernador, diputados locales, auditor superior y magistrados del Poder Judicial en Puebla.

Este miércoles durante la sesión, el académico Matías Rivero Marines acudió al Poder Legislativo para exponer el proceso que debe seguirse en caso de determinar el desafuero de algún servidor público.

El diputado presidente, Marcos Castro Martínez, informó que el objetivo es reunir posturas y consideraciones de expertos para construir una propuesta oficial que se presentará en los siguientes meses.

Apuntó que, a través de la iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, buscarán regresar la figura del fuero que fue eliminado por la LX Legislatura en julio de 2020.

Tras las primeras consultas con expertos, determinaron viable que los servidores públicos, especialmente los legisladores, gocen de protección legal durante el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, con la finalidad de que cuenten con plena libertad de tomar posturas críticas sin riesgo a represalias por parte de los gobernantes en turno.

El diputado del PAN resaltó que también han iniciado con el cabildeo entre bancadas, para generar consensos y poder sacar adelante las reformas.

Aunque señaló que no tienen una fecha específica para su discusión, el objetivo es que pudieran votarla en el transcurso de 2026.

“Lo que estamos evaluando es regresar esta facultad y sería solamente con un criterio fundamental, que es tener criterios de independencia política y que no sea coaccionado por un tema de poder”, comentó.

La propuesta local se contrapone a las reformas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien busca eliminar el fuero para diputados federales y senadores.

