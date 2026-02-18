Diputados reconocen tradición panadera de Zacatlán

Diputadas y diputados reconocieron a panaderas y panaderos de Zacatlán por la declaratoria del Pan con Queso como Patrimonio Cultural Intangible, pues este producto es símbolo de identidad y orgullo para el Estado; además, reiteraron el respaldo a las expresiones culturales que fortalecen el sentido de pertenencia y proyectan la riqueza gastronómica de Puebla.

La diputada Angélica Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó que el pan con queso es un emblema del municipio y uno de los principales atractivos para quienes visitan la región, ya que turistas nacionales y extranjeros consumen productos locales y esto fortalece la economía regional. También reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las y los productores que mantienen viva esta tradición.

Por su parte, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible contribuirá significativamente al fortalecimiento del turismo en Zacatlán, impulsando la visita a sitios emblemáticos como Piedras Encimadas y otros atractivos naturales y culturales del municipio.

En rueda de prensa, la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez, invitó al festejo “¿El pan con qué?”, que se realizará el viernes 20 de febrero a las 19:00 horas en el zócalo de la demarcación, con el objetivo de promover y honrar esta tradición, que forma parte del patrimonio cultural poblano.

