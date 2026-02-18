Protesta por desabasto de agua bloqueó el bulevar del Niño Poblano

Ante la falta de agua potable, vecinos de la colonia Concepción Guadalupe, en el municipio de San Andrés Cholula, se manifestaron la mañana de este miércoles y bloquearon el bulevar del Niño Poblano, a la altura de la 55 Poniente, para exigir el restablecimiento del servicio en sus viviendas.

La protesta inició alrededor de las 09:00 horas, cuando al menos 45 habitantes cerraron la vialidad, pese a la alta afluencia vehicular registrada en ese momento. El motivo principal fue la ausencia de suministro de agua en la zona.

De acuerdo con los inconformes, desde hace más de tres semanas la empresa Agua de Puebla no ha abastecido a la colonia, situación que ha afectado sus actividades cotidianas. Señalaron que, ante la falta del servicio, se han visto obligados a contratar pipas de agua entre varios vecinos, lo que representa un gasto adicional, a pesar de que ya realizaron el pago correspondiente a la concesionaria.

Los manifestantes indicaron que acudieron previamente a las instalaciones de la empresa; sin embargo, únicamente recibieron promesas de que el suministro sería restablecido, lo cual no se concretó.

Alrededor de las 10:30 horas arribó personal de los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula, así como representantes de Agua de Puebla. Tras el diálogo, se acordó abastecer de agua a la colonia mediante pipas para cubrir las necesidades inmediatas de los habitantes. La circulación fue reabierta aproximadamente a las 11:00 horas.

Editor: César A. García

