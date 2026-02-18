Avanza reforma para garantizar intérpretes en la Fiscalía de Puebla

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado aprobó el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de armonizar el concepto de accesibilidad contenido en el ordenamiento legal, que permita garantizar el acceso a un intérprete o traductor para las personas con discapacidad auditiva.

La propuesta legislativa, presentada por la diputada María Soledad Amieva Zamora, considera que la accesibilidad constituye un derecho de las personas con discapacidad para lograr la igualdad de oportunidades; esto, sumado al derecho de autonomía y movilidad personal, permite una vida plena e independiente.

En este sentido, la legisladora María Soledad Amieva señaló que, con la aprobación del proyecto de decreto, el Congreso del Estado ratifica que la inclusión no es solo un discurso, sino una decisión y una responsabilidad compartida.

“Esta reforma fortalece a Puebla en la armonización del concepto de accesibilidad en la Ley, al garantizar el acceso oportuno a intérpretes y traductores profesionales y certificados para personas con discapacidad auditiva, en cada etapa en la que la comunicación es clave para la verdad, para el debido proceso y para la dignidad”.

Para este fin, se reforman la fracción VII del artículo 4 y la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

