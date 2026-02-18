Pepe Chedraui pide a regidores respeto hacia trabajo de Sheinbaum

El edil de Puebla, Pepe Chedraui Budib, calificó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum como valiente, poderosa y que “da la cara” a las situaciones, pidió a los integrantes del Cabildo respeto hacia ella y descalificó al expresidente Felipe Calderón al recordar que su secretario de seguridad es considerado un narcotraficante.

Lo anterior, después de que la regidora panista Guadalupe Arrubarrena García cuestionó la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que pese a su popularidad no hay gobernabilidad en el país.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles en un posicionamiento, la panista se lanzó contra la titular del Ejecutivo federal, al señalar que, así como hay quienes la apoyan en esta tribuna, también puede ser un espacio para reflexionar sobre su ejercicio de gobierno.

🗣️ Lo anterior, después de que la regidora panista Guadalupe Arrubarena cuestionó la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que pese a su popularidad no hay gobernabilidad en el país.



✍🏻 @lupjmendez pic.twitter.com/WFCQe0jAoO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 18, 2026

Aunque dijo respaldarla porque esperaba que fuera una “presidenta con A”, señaló que es lo contrario a lo que esperaba, pues defendió la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, misma que no la respalda, en temas como la reelección y el nepotismo.

La ex funcionaria municipal consideró que los morenistas la desafían en su comportamiento, además de los pleitos entre ellos.

Tal vez te interese: Paro de policías en Tepanco de López; toman presidencia por recorte salarial

“Si bien se presentan encuestas que ponen a la presidenta en altos índices de aprobación, cabe señalar que la representación simbólica importa, claro que importa, pero más importa el ejercicio real del poder”, dijo.

En respuesta el edil criticó que se hable de un “narcogobierno”, cuando el secretario de Seguridad del panista Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El diálogo y toma de decisiones para elevar la calidad de vida de las poblanas y los poblanos es parte de nuestra responsabilidad en el Cabildo de #Puebla. 🤝



Cada acuerdo y aprobación es un paso a favor del bienestar de todos los sectores de la sociedad. Juntas y juntos… pic.twitter.com/Ou5nSLcIbd — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) February 18, 2026

“Para mí la presidenta Claudia Sheinbaum es una presidenta valiente, totalmente reconocida, no lo digo yo, lo dicen diferentes encuestas, reconocida en resultados históricos, en apoyo a la gente que más lo necesita y más vulnerable, la doble moral nos convoca a sumarnos por un México unido que transforme las realidades que nos dejaron gobiernos anteriores”, comentó.

Refrendó su cariño, respeto y admiración hacia Sheinbaum Pardo y reiteró que combate varios frentes en los que ha ganado.

“No tenemos que manchar la reputación de una mujer y lo digo, poderosa, porque es valiente, que diario da la cara y enfrenta las situaciones y no permite gobernar como partido, sino a quien le toque, está haciendo las cosas bien”, agregó.

Editor: Renato León

Te recomendamos: