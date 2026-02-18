Laura Artemisa destaca legado del CENHCH previo a su 70 aniversario

En el marco de los preparativos por el 70 aniversario del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que esta institución forma parte esencial de la historia, desarrollo y transformación de Puebla.

“Grandes personajes en todos los ámbitos de la vida poblana han surgido de este glorioso Centro Escolar. Nos sentimos orgullosos de todo el desarrollo que han tenido, sobre todo esperanzados porque estas nuevas generaciones, segura estoy, seguirán dando grandes frutos y resultados para nuestro pueblo”, expresó, al agradecer la invitación y reconocer el trabajo del director general, Efraín Carrasco Galeote.

Ante la comunidad estudiantil, la secretaria de Bienestar llamó a las y los alumnos a dar su mejor esfuerzo cada día, a prepararse con disciplina y compromiso, así como honrar el legado de quienes han construido el prestigio de esta emblemática institución.

García Chávez subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la educación se consolida como pilar fundamental para el bienestar y el progreso del estado y del país.

Puntualizó que el 70 aniversario del CENHCH representa no solo una celebración histórica, sino la reafirmación de su compromiso con la formación de generaciones que continúen transformando Puebla con talento, valores y vocación de servicio.

Te recomendamos: