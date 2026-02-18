Estadio Cuauhtémoc recibirá partido amistoso de México rumbo al Mundial 

Por su infraestructura, dinamismo y su proyección internacional, Puebla y el Estadio Cuauhtémoc serán sede de un partido de preparación de la Selección Mexicana, ante su similar de Ghana el próximo 22 de mayo, encuentro que servirá de preparación para la Copa del Mundo 2026, así lo anunciaron el Gobierno del Estado y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, reconoció que Puebla es hoy el estado del deporte que recibe eventos deportivos de talla nacional e internacional. Mencionó que la federación recibió varias propuestas para llevar a cabo el encuentro internacional en otras ciudades, pero por sus ventajas en infraestructura, optaron por la entidad.

Ivar Sisniega subrayó que los factores como la altura de la ciudad de Puebla y la cercanía con la Ciudad de México, permitieron que el Estadio Cuauhtémoc fuera la sede de la Selección Mexicana, además, explicó que el director técnico, Javier Aguirre, solicitó este encuentro para visualizar la última etapa de preparación. Los boletos próximamente estarán a la venta.

Tal vez te interese: México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en últimos juegos previos al Mundial

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció y agradeció la confianza de la Federación Mexicana de Fútbol por traer un partido tan importante y motivar a las y los deportistas poblanos. Recordó que en Puebla el deporte es una política de estado, una herramienta para reconstruir el tejido social, ya que aseguró que cuando un niño o joven toma un balón se alejan de los procesos disociativos, iniciativa alineada a la política humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Armenta Mier resaltó que, al igual que en los grandes eventos deportivos de los que Puebla ha sido sede, se desplegará un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), para recibir a la afición y al turismo que visite la ciudad.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, mencionó que Puebla se suma a la ruta del Mundial 2026, como epicentro del deporte y la casa de la Selección de México rumbo a la Copa del Mundo, de uno de los tres partidos de preparación. “Como lo prometimos Puebla vivirá el mundial de fútbol”, aseguró, al señalar que en próximos días anunciarán diversas actividades para celebrar esta fiesta.

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, expresó su gusto por regresar a Puebla y reconoció las iniciativas y programas que emprende la administración de Alejandro Armenta, para fomentar el deporte en la entidad. Resaltó que el Estadio Cuauhtémoc es un inmueble dos veces mundialista y destacó el apoyo de la afición.

Por último, el director deportivo de selecciones nacionales, Duilio Davino, destacó que la ciudad de Puebla es una plaza que cumple con todo lo que solicitó con la petición del entrenador Javier Aguirre, ante un equipo de altura y con todo el apoyo de la afición poblana.

Te recomendamos: