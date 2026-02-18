México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en últimos juegos previos al Mundial

La selección mexicana completará su preparación para la Copa del Mundo 2026 con tres partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, informaron este martes directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá a Ghana el 22 de mayo en sede mexicana por definir; ocho días después enfrentará a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California; y cerrará el 4 de junio contra Serbia, nuevamente en territorio mexicano, como ensayo final antes del debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica.

El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, calificó a los rivales como “idóneos para ayudar en la preparación de la selección rumbo a su participación en la Copa del Mundo”.

Los encuentros ante Ghana y Australia se disputarán fuera de fecha FIFA, por lo que Aguirre únicamente podrá contar con jugadores de la liga local. Para el duelo ante Serbia, el equipo se completará con elementos que militan en el extranjero.

El plan aprobado por los dueños de los equipos establece que los futbolistas de la liga local iniciarán la concentración en el Centro de Alto Rendimiento el 6 de mayo.

¿Puebla recibe a la Selección?

Toluca y Puebla se perfilan como posibles sedes de los encuentros en México, ya que el Estadio Azteca estará bajo control de la FIFA desde los primeros días de mayo.

El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, compartió en redes sociales que “Algo emocionante viene a Puebla“, acompañado de una playera de la Selección Mexicana, por lo que se especula que el estadio Cuauhtémoc albergue al tricolor en uno de estos amistosos.

Previamente, la selección enfrentará a Islandia el 25 de febrero en Querétaro, a Portugal el 28 de marzo en la Ciudad de México, partido que marcará la reinauguración del Azteca, y a Bélgica el 31 de marzo en Chicago.

