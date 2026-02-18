“Leer y escribir es el territorio de la libertad”: Pedro Ángel Palou en BUAP

El escritor poblano Pedro Ángel Palou García sostuvo un encuentro con estudiantes de la Preparatoria Benito Juárez García de la BUAP, en el marco del proyecto “Leyendo con la manada” impulsado por Librerías BUAP, que busca acercar a los jóvenes a la lectura y generar espacios de creatividad en torno a los libros.

Durante la charla, Palou compartió sus recuerdos como alumno de la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica de la propia universidad, así como su trayectoria por diversos géneros literarios, desde la poesía hasta la novela histórica, y las historias que aún tiene pendientes por contar.

El autor ofreció a los estudiantes una reflexión sobre el proceso creativo y la importancia de la autenticidad: “La mejor manera de hacer cualquier tipo de arte es ser uno mismo. ¡Libérense!”. Abordó también la normalidad de las inseguridades en la vida creativa y la necesidad de lanzarse a escribir sin preconcepciones.

“¿Cómo saber que una historia vale la pena escribirla? Solo lo puedes saber ya que está escrita. Eso es lo triste o lo bueno de la literatura”, expresó.

Palou cuestionó la validez absoluta de los consejos literarios y señaló que siempre existe un consejo contrario igualmente válido. Citó al escritor Julio Cortázar para afirmar que “en literatura no hay malas palabras ni buenas palabras, solo hay un mal uso de las palabras y un buen uso de las palabras”. Concluyó que la lectura y la escritura constituyen “el territorio de la libertad”.

