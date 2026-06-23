Se registran más de mil casos de ébola y 254 muertes en RD Congo

La República Democrática del Congo enfrenta una creciente cifra de casos de ébola luego de que las autoridades confirmaran más de mil personas afectadas por el brote que está activo desde mayo. Los datos más recientes muestran que se registran mil casos y 254 muertes relacionadas con la enfermedad; una situación que alerta a los organismos internacionales de la salud.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública del Congo, la tasa de mortalidad es del 25 por ciento; aunque los equipos médicos continúan con las labores de vigilancia epidemiológica y seguimiento a los casos ya registrados, existe la posibilidad de que haya personas contagiadas que no han sido registradas por las autoridades.

La mayor concentración de estos casos proviene de Ituri, una región que enfrenta problemas de salud debido a la presencia de grupos armados; los enfrentamientos y la violencia complican el acceso del apoyo médico, dificultando la detección temprana de casos y la aplicación de medidas para evitar la propagación de más casos. Además de Ituri, las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur también registran contagios, en conjunto, estas zonas albergan a cerca de 15 millones de habitantes, por lo que las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia constante para evitar que la enfermedad continúe extendiéndose a otras regiones del país y a naciones vecinas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido en semanas recientes sobre la rapidez con la que avanza este brote; el organismo declaró la situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional y ha señalado que los desplazamientos de población, la inseguridad y las limitaciones del sistema sanitario representan obstáculos importantes para controlar la crisis.

Especialistas también han expresado inquietud porque la variante del virus identificada en este brote, conocida como Bundibugyo, no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados. Ante este escenario, la OMS y diversas organizaciones humanitarias han reforzado sus operaciones en la zona afectada mientras buscan contener una epidemia cuyo punto más crítico, según las propias autoridades, podría aún no haber llegado.

Editor: Diego González

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