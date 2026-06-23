Bienestar firma convenio con empresas locales para descuentos a trabajadores

“Fortalecer la economía de las familias significa ayudarlas a que cuenten con espacios dignos, así como cuidar que los servicios que se les ofrecen sean profesionales y de calidad”, expresó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Lo anterior, al encabezar la firma de un convenio entre la dependencia y empresas locales para otorgar descuentos y beneficios a las y los trabajadores. Destacó que estas alianzas brindarán acceso a servicios médicos, apoyo en salud mental, alimentos, así como opciones de diseño para el hogar, entre otros.

“Siempre buscamos ser justos con las necesidades de las y los trabajadores, sin perder de vista que todos tienen que alcanzar objetivos y metas. Pero lo más importante es que sus familias también sientan el respaldo y la tranquilidad de que la Secretaría de Bienestar está cerca de ellos”, añadió Laura Artemisa García.

La secretaria instó a las y los beneficiarios a aprovechar plenamente estos apoyos, pensados para fortalecer su salud física y mental, al tiempo que protegen el bolsillo familiar y brindan tranquilidad a sus hogares.

Laura Artemisa García subrayó que este convenio es un reconocimiento al esfuerzo de cada trabajadora y trabajador, porque detrás del servicio elegido hay una familia que merece justicia y oportunidades.

Finalmente Laura Artemisa García agradeció el respaldo de DentalM4, Grupo Restaurantero AVO, Estudio Petrone, Oro Fino, Capilessa, Mi Bienestar Emocional y FISCEM, empresas que se sumaron al apoyo para las y los trabajadores.

La firma se concretó a través del Voluntariado de la Secretaría de Bienestar, con el compromiso de seguir fortaleciendo lazos con la sociedad para beneficio de quienes, día a día atienden a los y las poblanas desde Bienestar.

Estas acciones se realizan con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y en concordancia con el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, quien ha reiterado que el desarrollo de Puebla se construye con justicia social y cercanía con la gente.

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