Sentencian a mujer brasileña por acosar a Jungkook en su residencia

Una ciudadana brasileña fue sentenciada en Corea del Sur por hostigar a Jungkook, integrante de BTS, después de protagonizar una serie de incidentes frente a la residencia del artista. La resolución judicial determinó que la mujer incurrió en delitos relacionados con acoso y violación de propiedad privada, luego de mantener una conducta persistente pese a las advertencias de las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la acusada acudió en numerosas ocasiones al domicilio del cantante durante diciembre de 2025. Los registros presentados ante el tribunal indican que realizó al menos 22 visitas a la vivienda y que, en uno de esos episodios, llegó a presionar el timbre de la casa 133 veces en una sola jornada, una acción que fue considerada como una muestra de comportamiento obsesivo.

Las investigaciones también revelaron que la mujer intentó ingresar a la propiedad aprovechando la llegada de un repartidor de comida. Además, dejó cartas y diversos objetos en los alrededores de la residencia del artista. Estos hechos llevaron a las autoridades a intervenir y posteriormente iniciar un proceso judicial en su contra.

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El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl le impuso una pena de un año de prisión suspendida, lo que significa que no ingresará a la cárcel siempre que respete las condiciones establecidas durante un periodo de prueba de dos años. La corte tomó en consideración que la acusada ya había permanecido detenida durante tres meses y que nunca logró entrar a la vivienda del artista.

Durante la sentencia, los jueces señalaron que la conducta de la mujer estuvo motivada por una obsesión romántica y no por una intención de causar daño físico al cantante. Asimismo, se ordenó su expulsión definitiva de Corea del Sur una vez que la resolución judicial quede firme. El caso se suma a otros incidentes de acoso que han afectado a miembros de BTS.

Editor: Edgar Espinoza

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