Ejecutan a disparos a joven en iglesia de Buenavista Tetela

De al menos cinco disparos fue como le quitaron la vida a un hombre en la Inspectoría de Buenavista Tetela de la capital poblana, donde los ciudadanos de la zona lograron encontrar aparentes señas particulares del agresor.

El crimen ocurrió la tarde del martes; ciudadanos llamaron a emergencias para reportar que en cruce de las calles 16 de Septiembre y Reforma habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

Además de eso, la denunciante informó que los disparos fueron ejecutados por un hombre que vestía camisa de color rosa y viajaba a bordo de un Chevrolet Aveo de color gris.

Agentes de la Policía Municipal llegaron hasta la zona, encontrando a Álvaro M., de 20 años, sin vida al interior de iglesia local, donde trabajaba pintando el inmueble.

La zona fue acordonada y se dio aviso de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el proceso de investigación ministerial para esclarecer el móvil del crimen e identidad del presunto responsable.

