FGE catea lote de autos en Puebla; empleados denuncian irregularidades

Dentro del lote de autos “Inmediauto”, ubicado en la colonia Nueva Antequera, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un cateo con cerca de 20 agentes de investigación regional; en el proceso, los empleados acusaron irregularidades y abuso de autoridad.

La tarde de este martes, los agentes de investigación irrumpieron en el inmueble de la 31 Poniente y la calle Soledad, donde según los trabajadores, estos oficiales nunca se identificaron o mostraron una orden judicial.

No obstante, aseguran que no intentaron resistirse para evitar conflictos; por lo que los dejaron pasar a las oficinas de esta sucursal, donde los testigos reportaron que les quitaron sus celulares e identificaciones sin tener mayor conocimiento del proceso.

Por otra parte, expusieron que los elementos de la FGE los mantuvieron privados de la libertad y en búsqueda de supuestos documentos pertenecientes a un contrato específico.

Al tener acceso a ellos, comenzaron a buscar información incriminatoria por motivos aún desconocidos; solo para después colocar sellos en el inmueble que quedó asegurado como parte de la carpeta de investigación 17/02/2026/FIR/55/2026/CAI/PUEBLA. Por lo anterior, los ciudadanos acusaron que este proceso fue ejecutado con irregularidades y abuso de autoridad.

