Hombre asesinado en motel de Atlixco fue apuñalado por su acompañante

Después de que el pasado viernes fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre al interior del Motel Hawái, ubicado en la carretera de Atlixco-Izúcar de Matamoros, las investigaciones han precisado que el asesinato fue cometido con un arma blanca.

Tras las primeras investigaciones se informó que la necropsia de ley implementada por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Servicio Médico Forense (Semefo), revelaba que el masculino, de aproximadamente 40 años, recibió más de cinco puñaladas.

Además, durante las diligencias de ley, las autoridades encontraron dos cuchillos tirados en el piso del cuarto en cuestión.

Tal vez te interese: Hallan a mujer sin vida en motel de Atlixco

Por otra parte, se pudo constatar que la víctima y su presunto agresor llegaron juntos al motel a bordo de un vehículo de color gris, sin embargo, el atacante fue el único en salir en la unidad; su ropa ya tenía manchas visibles de sangre.

Debido a la delicadeza del caso, las autoridades han reservado la identidad del hoy occiso, aunque sus familiares ya han acudido al anfiteatro para realizar el trámite de identificación oficial.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del presunto agresor, de quien solo se sabe que también tendría entre 40 y 45 años.

Te recomendamos: