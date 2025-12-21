Comunidad UDLAP participa en foro contra lavado de activos

Integrantes de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participaron en un foro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN), en el cual se efectuaron conversatorios y mesas de trabajo relacionados al tema de lavado de activos, acción orquestada por el crimen organizado para ingresar el dinero que se gana de forma ilícita y se hace parecer legal.

Fue así como el egresado Alan Betancourt Torres, la estudiante Lirio Cristina Araiza Colin y Nora Gavira Durón, profesora de la Universidad de las Américas Puebla, participaron en el Foro Disruptivo 2025: Articulando alianzas contra el lavado de activos y la trata de personas, realizado en Cancún, Quintana Roo; evento en el que se buscaron y analizaron ideas sobre la protección, prevención y el trabajo que están realizando las instituciones y las empresas en contra del lavado de activos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Durante este evento, el Lic. Betancourt Torres, egresado de la Licenciatura en Ciencia Política de la UDLAP y especialista en cooperación internacional para la UNODC, comentó que su participación benefició al foro, “ya que las alianzas son el eje fundamental del proyecto de irrupción, entonces, a partir de ellas se llevan a cabo más actividades de protección, de coordinación y algunas relacionadas justamente con el proyecto de irrupción”.

Lirio Cristina Araiza Colin y la Dra. Gavira Durón participaron en ponencias donde expertos hablaron sobre lavado de activos, trata de personas y cómo se manejan estas problemáticas tanto en México, como en distintas partes del mundo. “Aprendimos sobre criptomonedas, cómo funciona el blockchain, las políticas internas que se tienen en las empresas para evitar la trata de personas y poder encontrar mejores estrategias para evitar el lavado de activos”, expuso la estudiante de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política de la UDLAP.

Por su parte, la Dra. Gavira Durón indicó que su participación y de la estudiante fue muy importante porque conocieron mucho del tema de la trata de personas. “Este foro ha tenido un gran impacto en la juventud porque se debe hacer conciencia desde los más pequeños hasta los más grandes de cómo cuidarse, cómo prevenir, cómo evitar caer en ellos o formar parte de estas redes. En ese sentido, creo que la universidad nos ha abierto una gran ventana con respecto a estos temas, principalmente al invitar a los estudiantes a que se involucren en este tipo de actividades y también pueden difundir lo que están aprendiendo en este tipo de foros”, expresó la profesora del Departamento de Finanzas y Contaduría de la UDLAP.

Te recomendamos: