Puebla destina recursos de parquímetros a mejora de infraestructura vial

Con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, así como avanzar con paso firme hacia una visión integral de movilidad más segura, ordenada y eficiente, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, cumple con la palabra empeñada al destinar recursos obtenidos del programa Estaciónate Aquí a la mejora de la infraestructura vial.

Al supervisar estas acciones en el corredor Carmen – Huexotitla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, destacó la importancia de mejorar la infraestructura vial para brindar tranquilidad y una movilidad segura a peatones, automovilistas y usuarios de diferentes formas de transporte.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez mencionó que el programa Estaciónate Aquí es una estrategia clave de movilidad urbana, ya que impulsa la regulación del espacio público y el reordenamiento vial en corredores con alta densidad comercial y gran afluencia de personas, donde una gestión adecuada del estacionamiento resulta fundamental para la seguridad vial y la actividad económica.

“Nuestro objetivo es fortalecer la movilidad y facilitar a la ciudadanía el acceso ordenado a cajones de estacionamiento en los diferentes corredores que conforman el programa, priorizando la seguridad de peatones, ciclistas, automovilistas y del transporte público”, expuso.

Adicionalmente, el jefe del gabinete municipal explicó que la reinversión de los recursos obtenidos con la ejecución de esta iniciativa de movilidad está orientada directamente a mejorar la movilidad y la seguridad vial, mediante acciones que elevan la calidad de las vialidades para todas y todos los usuarios.

“El alcalde Pepe Chedraui está cumpliendo el compromiso que hizo con las y los poblanos, invertir el recurso obtenido del programa Estaciónate Aquí para el mejoramiento de las vialidades“, puntualizó.

Estos trabajos de bacheo se realizan en cinco corredores: Centro Histórico – Analco, Carmen – Huexotitla, Chulavista – Volcanes, Juárez – Santiago y San Alejandro – Ortopedia.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que de enero a la fecha se han tapado un total de 232 mil 273 baches en diferentes zonas de la capital, a través de labores de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y en frío, acciones que inciden directamente en una circulación más segura y eficiente.

“Estamos trabajando en la mejora de la infraestructura vial de la ciudad, con acciones de rehabilitación vial, pavimentación y bacheo. Todo este esfuerzo está dirigido a brindar a la ciudadanía vialidades en óptimas condiciones que garanticen una movilidad más ágil y segura”, puntualizó.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial y la consolidación de una movilidad más segura, ordenada y funcional, especialmente en los corredores urbanos con mayor dinamismo comercial y social.

