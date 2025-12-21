Félix Pallares nombra nuevos mandos en recorrido de supervisión

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, realizó un recorrido de supervisión en la Comisaria Norte y el Departamento de Reacción Táctica, donde hizo el nombramiento de nuevos mandos.

Durante la visita de supervisión, también dirigió un mensaje de fin de año a todo el personal operativo y agradeció los esfuerzos realizados por parte de los integrantes de la SSC para brindar protección y tranquilidad a las y los poblanos

Además, durante el desarrollo de este encuentro, Pallares Miranda compartió el esquema de trabajo y coordinación a seguir, recordando la labor interinstitucional con los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, para fortalecer las estrategias de seguridad que se implementan a diario, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes, cumpliendo las indicaciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recorrió las instalaciones, incluyendo el área de Grupos Especiales, al igual que la Unidad Canina K9 y el Departamento de Reacción Táctica (DRT), para observar mejoras en su infraestructura y operatividad.

Te recomendamos: