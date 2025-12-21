SEMARNAT respalda restauración y reforestación en La Malinche

AMOZOC, Pue.- Con el objetivo de recuperar la masa forestal, ya que los bosques de Puebla son los más importantes del país, al regular el clima y el suelo en la región centro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) respalda las acciones de restauración y reforestación de La Malinche, implementadas por el Gobierno del Estado, afirmó la secretaria federal, Alicia Bárcena.

La titular de SEMARNAT reconoció el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con el cuidado del medio ambiente, sobre todo cuando la economía del 11 por ciento de las y los poblanos depende de las áreas boscosas.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el respaldo de la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer proyectos ambientales estratégicos en la entidad. Agradeció el apoyo para instalar en el estado el Parque de Economía Circular, cuyo objetivo es mejorar el manejo integral de los residuos sólidos.

Respecto al Ecoparque La Malinche, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez, detalló que apoyarán al Gobierno de Puebla con dos programas de subsidios enfocados en la promoción productiva y la restauración ambiental, con una inversión de 10 millones de pesos para fortalecer el ecoturismo y el senderismo en la zona.

Finalmente, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla en el fomento de acciones de protección del medio ambiente en permanente coordinación y trabajo con el gobierno federal.

