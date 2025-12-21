Zacatlán concluye primera etapa de actualización del PMDU

El Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por la presidenta Municipal, Bety Sánchez, concluyó exitosamente la primera etapa del proceso de actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), un instrumento prioritario de planeación que por ley debe actualizarse periódicamente y que presenta un rezago de 29 años.

Esta fase consistió en la celebración de seis mesas de trabajo con diversos sectores sociales, donde se consultaron y recabaron opiniones, sugerencias y experiencias valiosas.

Participaron más de 300 personas de manera presencial, representando a comerciantes, prestadores de servicios turísticos, académicos, colonos, abogados, colegios de arquitectos e ingenieros, entre otros sectores.

De forma paralela, se realizó una consulta digital que enriqueció aún más las aportaciones ciudadanas.

Estos trabajos fueron coordinados por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, instancia plural en la que el secretario técnico es el director de Desarrollo Urbano, Esaú Durán Sosa, en estrecha colaboración con la Dirección de Planeación, a cargo de Juan Manuel López Arroyo.

Las opiniones recabadas en esta primera etapa servirán para estructurar el diagnóstico del Programa, base fundamental para elaborar un anteproyecto que se presentará a consulta pública durante 2026.

Una vez aprobado, el PMDU será publicado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, con el objetivo de orientar el crecimiento ordenado y sostenible de Zacatlán en un horizonte de mediano plazo.

De esta manera, el Gobierno Municipal que preside Bety Sánchez reafirma su compromiso con la participación ciudadana, escuchando a la gente y trabajando de la mano con la sociedad para construir un Zacatlán ordenado, próspero y con visión de futuro.

