Puebla construirá Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades 

Con la finalidad de ampliar el servicio médico en rehabilitación, consultas y odontología, en apoyo a personas con discapacidad y necesidades especiales, así como a personas de escasos recursos, el Gobierno del Estado de Puebla, construirá el Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE), un espacio dedicado a brindar atención pronta y oportuna sin importar su situación económica.

Este centro estará a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la obra es posible gracias al buen ejercicio presupuestal y a las economías realizadas por la actual administración. Los servicios serán gratuitos en su mayoría, y en algunos casos se solicitará una cuota de recuperación.

Como parte de los compromisos que estableció el gobernador Alejandro Armenta, el CIRE tendrá una construcción de 10 mil metros, sobre 6 mil metros cuadrados de terreno, y se prevé su funcionamiento integral en los próximos 10 meses. Estará ubicado en la 25 poniente 2302, colonia Volcanes, donde actualmente se encuentra la Clínica de Especialidades Estomatológicas.

El mandatario estatal ha resaltado que su construcción es un paso importante hacia la inclusión, la igualdad de oportunidades para las y los poblanos en situación de vulnerabilidad, por lo que será el más grande de Puebla, para la atención de personas que viven con discapacidad. Además, dijo que los programas y servicios que ofrece el SEDIF están acordes a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de garantizar acceso a la salud y bienestar con calidez y paz social.

El CIRE contará con una variedad de servicios especializados, incluidas consulta médica en rehabilitación y comunicación humana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, órtesis y prótesis, trabajo social y psicología. Además, se ofrecerán servicios de diagnóstico como electroencefalografía, electromiografía y rayos X.

