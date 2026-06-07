Estudiantes UDLAP presentan investigaciones en Washington

Victoria Lujano Cáceres, María Ángela Rodríguez Cuéllar y Juan Pablo Tajonar Murillo representaron a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en la Presidential Fellows Leadership Conference, realizada en Washington, DC; siendo los únicos estudiantes mexicanos que participaron en diferentes actividades, incluyendo la exposición de su investigación sobre un tema de interés para la formulación de políticas en los Estados Unidos.

Durante cuatro días, los estudiantes de la UDLAP participaron en un evento organizado por el Center for the Study of the Presidency of the Congress, una organización dedicada a analizar el rol del congreso de los Estados Unidos en la esfera política nacional e internacional. En este tiempo, los participantes recibieron pláticas por investigadores de universidades, de distintas instituciones, de personal del Senado y del Congreso; asimismo tuvieron una simulación del Senado de los Estados Unidos, una visita a la casa de George Washington, además de una cena especial donde conocieron ejecutivos y gente talentosa.

En el caso específico de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, pudieron conocer la Embajada Mexicana y tener una plática sobre la importancia de México en Estados Unidos. De igual forma, presentaron, mediante un póster, una investigación previamente elaborada y apoyada, donde expusieron a diferentes sinodales sus ideas. “De ellos tuvimos una retroalimentación muy positiva por el pleno conocimiento del sistema de creación de políticas públicas y porque tuvimos la iniciativa de investigarlo, diseccionarlo, analizarlo con base en los materiales y en la información que nos proveyeron”, explicó María Ángela Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política de la UDLAP.

Referente a la investigación conjunta entre María Ángela Rodríguez y Juan Pablo Tajonar, su trabajo fue alrededor de la consolidación del poder nacional a través del sector energético. “El poder presentar esta investigación y representar a la UDLAP en un espacio de este nivel nos deja un sentimiento de gratitud porque hicimos muchos amigos, conocimos a muchas personas y discutimos diferentes temas que son de gran importancia a nivel nacional e internacional”, expresó Juan Pablo Tajonar, estudiante de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla.

En el caso de Victoria Lujano, estudiante de Relaciones Internacionales de la UDLAP que estudió cómo la IA y las redes sociales están impactando la manera en que Estados Unidos hace diplomacia, celebró su participación en la Presidential Fellows Leadership Conference, porque tanto a ella como a sus compañeros les permitió entender cómo funciona la política en Estados Unidos y ratificar que el nivel educativo recibido en la Universidad de las Américas Puebla está al mismo nivel que las mejores 40 universidades de Estados Unidos. “Sin duda, que nosotros hayamos sido las únicas tres personas mexicanas que estuvieron en este evento demuestra el nivel que tiene la UDLAP y nos hizo recordar que estamos en una de las mejores universidades de México para superar retos”, agregó Victoria Lujano.

Con esta participación, los tres estudiantes de la UDLAP suman una experiencia internacional de alto nivel a su trayectoria académica, al tiempo que contribuyen a fortalecer la presencia de la Universidad de las Américas Puebla en foros que promueven el liderazgo, la investigación y el diálogo sobre políticas públicas a escala global.

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