Cabildo de Cuautlancingo aprueba presupuesto de egresos 2026

En sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, fue aprobado con 12 votos a favor y uno en contra, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, lo que permitirá realizar más obras sociales en beneficio de los ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad pública e infraestructura.

El municipio contará con un presupuesto de 790 millones 403 mil 95 pesos, es decir, se aprobó un incremento de 43 millones al recurso destinado para el año anterior.

Además, se aprobaron modificaciones a la estructura orgánica del gobierno para ser más eficaz y eficiente el servicio prestado a los habitantes.

También se aprobaron la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Cuautlancingo y el Reglamento de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautlancingo, con el objetivo de regularizar el crecimiento de la mancha urbana y otorgar certeza jurídica a la ciudadanía.

