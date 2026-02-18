Convoca a jornada de tequios contra las adicciones el 20 de febrero en Puebla

Con la finalidad de recuperar espacios públicos y deportivos, la Secretaría de Deporte y Juventud, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), realizará la Jornada Nacional de TEQUIOS por la Paz y Contra las Adicciones el 20 de febrero en la capital poblana.

La dependencia estatal convoca a las y los jóvenes poblanos a participar a este evento de carácter nacional. Las y los interesados pueden realizar su registro mediante la página oficial de dicha secretaría.

Entre las actividades de la jornada se contemplan la limpieza de los puntos de acción, la creación de murales, la poda y el bacheo. Cabe destacar que, de los 10 mil espacios que se rehabilitarán, Puebla participará con la recuperación del parque El Andador, ubicado en la colonia Villa de las Flores.

Con la participación activa de las y los jóvenes que promueve el gobernador Alejandro Armenta Mier, y bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla reafirma su compromiso con la transformación del tejido social desde la acción comunitaria.

Te recomendamos: