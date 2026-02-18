Texmelucan recupera dos vehículos robados y asegura a los conductores

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan aseguraron dos vehículos con reporte de robo en hechos distintos, y detuvieron a los conductores como presuntos responsables del delito de posesión de unidades robadas, informó el gobierno municipal encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez.

Ambos conductores fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes junto con las unidades recuperadas.

En el primer hecho, los oficiales acudieron al reporte de una riña entre particulares en calles del centro de la ciudad. Uno de los involucrados, identificado como Aurelio N., adoptó una actitud agresiva y se negó a seguir las indicaciones de los elementos.

Durante la inspección correspondiente se detectó que el vehículo en el que se trasladaba contaba con reporte de robo, por lo que se procedió a su aseguramiento.

El segundo vehículo fue localizado durante un recorrido preventivo de seguridad y vigilancia. La unidad era conducida por Moisés N. y, tras la verificación en plataformas oficiales, se confirmó que también contaba con reporte de robo activo.

