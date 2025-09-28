Especialistas atienden a bebé lesionado en ataque armado en Naupan

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que el bebé que habría sido lesionado de bala durante un ataque armado en su hogar en el municipio de Naupan, fue trasladado en ambulancia aérea al Hospital General del Sur para recibir atención de especialistas.

En entrevista, el mandatario resaltó que los cuerpos de emergencias del Estado están preparados para atender de forma inmediata cualquier incidente y, como prueba de ello, reveló el traslado del menor de Huauchinango a la capital poblana.

Señaló que el bebé presenta una lesión en la cabeza que pudo haber sido causada por una bala o por un cohetón, aunque no precisó su estado de salud actual.

#Puebla ⭕ El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que el bebé herido de bala o por un cohetón en Naupan, fue trasladado del Hospital de Huauchinango al Hospital del Sur en la capital poblana para recibir atención de especialistas.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/uYtpda10Jw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 28, 2025

El pasado 23 de septiembre se reportó que sujetos habrían dispararon desde un montículo elevado y que los proyectiles perforaron el techo de lámina de la vivienda donde el bebé se encontraba durmiendo con sus padres.

Tanto el bebé como su padre sufrieron heridas y fueron ingresados al Hospital General de Huauchinango.

Por otra parte, Alejandro Armenta indicó que se cuenta con capacidad operativa para enfrentar las contingencias derivadas de la temporada de lluvias y destacó la labor del equipo de Protección Civil, encabezado por el coronel, Bernabé López Santos.

Aseguró que cualquier circunstancia que se presente se atenderá de manera inmediata, para garantizar la seguridad de las familias poblanas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: