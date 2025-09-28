Celebran 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl

Con una emotiva ceremonia en el cerro de San Miguel, conocido como Netotiloyan, se celebró el 60 aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, el evento cultural más representativo de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta encabezó por primera vez esta edición, reafirmando su compromiso con el rescate y la promoción de las tradiciones que fortalecen la identidad del estado.

Acompañado por la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala; el secretario de Seguridad, vicealmirante Francisco Sánchez; y miembros de su gabinete, el gobernador inauguró oficialmente el festival con el corte de listón. Durante la ceremonia recibió el Bastón de Mando y entregó el distintivo “Mujer Flor 2025”, símbolos de confianza y continuidad cultural otorgados por las comunidades originarias.

El evento inició con el tradicional “Baile del convite y las calabazas” de Atlixco, que representa los rituales de cortejo de los jóvenes. Entre música de banda, danzas tradicionales y bebidas servidas en carrizos, se rindió homenaje a Cayuqui, fundador del festival, cuya visión sigue viva seis décadas después.

Participaron danzas de diversas regiones de Puebla, como los juegues de Zapotitlán de Méndez, los segadores y rebeldes de San Salvador el Verde, los coyotes de Santa María Coyomeapan, así como chinas y charros de a pie. Oaxaca, estado invitado, presentó su danza de la pluma, y grupos como Xochipitzahuac de San Andrés Cholula y la Banda La Cariñosa amenizaron el festival.

Este evento impulsa el turismo cultural y comunitario, genera derrama económica y posiciona a Puebla como un referente de la cultura viva en México. La Secretaría de Turismo federal reconoce al Huey Atlixcáyotl como comparable con la Guelaguetza de Oaxaca, otorgándole impulso nacional para fortalecer la participación de comunidades indígenas.

Entre los asistentes, el sentimiento sobre la importancia de la tradición fue unánime: Bernabé Cabrera señaló que “siempre que sea cultura, es lo mejor para todos”, Linda Pérez, danzante de Atlixco, resaltó que “preservar las tradiciones nos une”, y Jaime Torres, representante del baile de chinas y charros, destacó que “este festival protege lo nuestro y fortalece nuestra identidad”.

