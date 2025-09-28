Lotería rinde homenaje al Huey Atlixcáyotl con billete conmemorativo

En el marco del 60 Aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, la Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1721, con el objetivo de difundir esta gran fiesta de Atlixco, declarada Patrimonio Cultural del Estado en 1996 y que fortalece la identidad y el bienestar de los pueblos originarios de Puebla.

El billete conmemorativo recuerda la riqueza cultural del Huey Atlixcáyotl, que cada septiembre llena Atlixco de música, danza y color, reuniendo a más de 600 danzantes de las siete regiones etnográficas de Puebla. Salomón enfatizó que el festival no solo tiene valor artístico, sino que preserva la memoria de los pueblos, fortalece la identidad regional y proyecta a México ante el mundo como una nación diversa y con raíces profundas.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó la gestión de la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, por colocar al municipio en todo el país a través de esta acción. Asimismo, reconoció al gobernador Alejandro Armenta Mier por su liderazgo y visión para consolidar a Puebla como referente nacional de desarrollo, identidad y orgullo cultural.

Con @AriadnaAyala y @ale_pachecomex llevamos a cabo la develación del billete de @lotenal con motivo del “60 Aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl”. Este festival se ha consolidado una fiesta pluriétnica que reúne cada año a más de 600 danzantes en el Cerro de San Miguel. pic.twitter.com/12O495h5zW — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) September 28, 2025

Por su parte, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, destacó que, además de la festividad, se realizaron pasarelas de trajes típicos, conversatorios, simposios y exhibiciones de pintura, fotografía y danza, lo que contribuye a difundir las tradiciones y la cultura de Puebla.

Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Arte y Cultura en representación del gobernador, señaló que la emisión del billete fortalece la memoria, identidad y orgullo del estado.

El Sorteo Zodiaco No. 1721 se realizará el domingo 5 de octubre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos por serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx, a $20 por fracción y $400 por serie, con transmisión en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

