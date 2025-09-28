Avalan implementación de programas de activación física en el ámbito laboral

La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen para adicionar la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de diseñar e implementar programas de activación física en el ámbito laboral.

El objetivo, señaló la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, es promover el deporte entre las personas trabajadoras de los entes gubernamentales, con la finalidad de impulsar la cultura del autocuidado de la salud de las personas, las familias y las comunidades, con enfoque preventivo.

El proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, establece adicionar la fracción XI Bis al artículo 18 de la Ley Estatal del Deporte.

Por otra parte, las y los legisladores integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de dictamen para reformar la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el propósito de reconocer en el ordenamiento legal el principio de interseccionalidad, definiendo ésta como la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgos de discriminación que se interrelacionan y acumulan, generando formas específicas de exclusión que afectan y colocan a las personas jóvenes en situación de desventaja, con el fin de prevenirlos y atenderlos para garantizar el acceso y ejercicio igualitario de sus derechos.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala señaló que la iniciativa busca evitar que se vea a la juventud como un solo grupo, sino reconocerla con su diversidad, pluralidad y sus distintas realidades.

“Se busca que el Estado y los municipios tengan la obligación de mirar todas esas diferencias para diseñar políticas que dejen de lado las recetas generales que solo invisibilizan a las juventudes. Hablar de interseccionalidad es hablar de justicia y dignidad para este sector de la población”, afirmó la diputada.

Las y los legisladores del órgano colegiado aprobaron la iniciativa presentada por las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Ana Lilia Tepole Armenta, para reformar las fracciones VI y VII y adicionar la fracción VIII al artículo 3 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Xel Arianna Hernández García, Elvia Graciela Palomares Ramírez, María Fernanada de la Barreda Angón, así como el diputado Jaime Natale Uranga.

