Coordinador presentará los avances del rescate del Río Atoyac

Este lunes, el coordinador nacional para el saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez Orozco, visitará Puebla para dar a conocer los avances de los trabajos de rescate del afluente, así como de las inversiones realizadas para ello.

Así lo dio a conocer, el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que la entidad recuperó más de 200 millones de pesos que no se habían etiquetado en el presupuesto de la Federación.

Dichos recursos, servirían para la construcción de colectores, tareas de reforestación y la rehabilitación de las plantas de tratamiento en la cuenca del Atoyac que contribuirán a su limpieza.

Añadió que las acciones para el saneamiento del Río Atoyac comenzaron en la parte alta de la cuenca, en la zona de Santa Rita Tlahuapan y Huejotzingo.

“Nosotros vamos de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum en el rescate de las cuencas y el día lunes estará el coordinador nacional del rescate nacional del Atoyac y dará a conocer toda la inversión que se está haciendo”, apuntó.

A la par, el mandatario apuntó que junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se realiza una inversión histórica de 73.1 millones de pesos en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidrológica para prioriza el uso eficiente del agua en la producción agropecuaria.

Refirió que, se trata de una estrategia conjunta entre la Federación, el Estado y mil 500 productoras y productores de 32 municipios.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente estatal, Rebeca Bañuelos Guadarrama indicó que trabajan en la elaboración de proyectos de reforestación y plantas de tratamiento a la orilla de la cuenca del Atoyac, los cuales se arrancarán cuando la Conagua libere recursos a la entidad.

