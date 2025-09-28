Familias poblanas disfrutan de parque inclusivo gracias al DIF

Gracias a la iniciativa del presidente municipal, Pepe Chedraui, y de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, varias familias beneficiarias del convenio con la fundación Una Nueva Esperanza vivieron una experiencia única en el parque de diversiones inclusivo “IMÁYINA”, el único de su tipo en México.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos permanentes del DIF Puebla Capital por ofrecer espacios de recreación, integración y bienestar a niñas, niños y sus familias en situación de vulnerabilidad.

El director general del organismo, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, acompañó a las familias al momento de su partida, resaltando el compromiso institucional con este tipo de iniciativas.

Durante su estancia de tres días y dos noches, los participantes disfrutaron de actividades lúdicas, recreativas y de convivencia. El transporte fue proporcionado por la empresa Estrella Roja, que se sumó de manera solidaria a la actividad.

Esta experiencia no solo brindó momentos de alegría, sino que también fortaleció los lazos familiares y reafirmó la colaboración entre sociedad civil y gobierno.

Te recomendamos: