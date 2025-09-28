Omar Muñoz inaugura la Liga Municipal de Futbol en Sanctorum

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró la “Liga Municipal de Futbol” en la junta auxiliar de Sanctorum, reafirmando el compromiso de su gobierno con la promoción del deporte en la localidad. Durante la ceremonia, el alcalde dio el saque inicial del primer partido en los campos Medrano y anunció que los premios para los tres primeros lugares serán de 12 mil, 6 mil y 3 mil pesos. Al torneo asistirán equipos tanto de la demarcación como de la zona conurbada.

Muñoz destacó que la comunidad cuenta con deportistas con gran potencial en diversas disciplinas, como fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y boxeo. Señaló que su administración ha apoyado a atletas que representan a Cuautlancingo a nivel estatal, nacional e internacional, mencionando el caso del equipo de capoeira que viajó a Brasil.

El alcalde agregó que Cuautlancingo busca consolidarse como sede deportiva nacional e internacional, mencionando la firma de un convenio con la FEMEXFUT que traerá equipos de cuatro países para estrenar la remodelación del Complejo Deportivo San Juan. Asimismo, se activará un acuerdo con el equipo Pericos de Puebla para ofrecer clínicas deportivas a niños, adolescentes y jóvenes.

El munícipe también señaló que se realizarán partidos conmemorativos con estrellas de talla nacional e internacional y que se rehabilitarán espacios públicos en la cabecera municipal, juntas auxiliares e inspectorías, con la reglamentación necesaria para recibir grandes eventos deportivos.

Por su parte, Antonio Iriarte, asesor deportivo del ayuntamiento, reconoció el impulso del alcalde a las actividades deportivas en la localidad, destacando que a través del deporte se fortalecen la integración familiar y el tejido social.

