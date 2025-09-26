Cuautlancingo será sede de partidos rumbo al Mundial de Futbol Sub-16

El municipio de Cuautlancingo será sede de un evento deportivo internacional tras la firma de un convenio de colaboración entre el presidente municipal, Omar Muñoz, y la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT). En el Complejo Deportivo San Juan se llevarán a cabo los partidos de preparación de las selecciones sub-16 de México, Costa Rica, República Dominicana y Canadá, rumbo a la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en Qatar en noviembre de 2025.

Muñoz resaltó la relevancia de este acuerdo al señalar que “es la primera vez que se realiza una amalgama con la FEMEXFUT, fortaleciendo el deporte en nuestro municipio. Hemos impulsado políticas públicas y programas en favor de la niñez, la adolescencia y la juventud, además de rehabilitar espacios deportivos como el San Juan, cuya intervención se estrenará con la visita de la selección nacional sub 16”.

El edil agregó que la cancha del complejo cumple con medidas reglamentarias nacionales e internacionales, lo que permitirá que el municipio reciba en el futuro otros encuentros de gran trascendencia. “En mi gobierno hemos impulsado a deportistas de alto rendimiento y con grandes capacidades en distintas disciplinas, que han puesto en alto el nombre de nuestro municipio no sólo en Puebla sino en México y en otros países como Brasil”, afirmó.

Finalmente, destacó que estas acciones buscan rescatar a niñas, niños y jóvenes de entornos de violencia y promover la paz social a través del deporte. “Invito a la ciudadanía a estar pendiente de las fechas y lugares donde podrán adquirir los boletos de los partidos, para que no se pierdan ser parte de una experiencia única. Juntos disfrutemos de esta gran oportunidad para Cuautlancingo”, concluyó.

