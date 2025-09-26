Hongqi acerca los automóviles de lujo a CDMX, Puebla y Monterrey

Hongqi, la marca automotriz de lujo más emblemática de China y símbolo de la diplomacia nacional, inauguró oficialmente tres de sus agencias boutique en México, con un evento simultáneo enlazado con China, hasta cada una de sus sedes, en tres de las plazas más importantes del territorio mexicano.

En Sendero Santa Fe en Ciudad de México, Puebla y San Pedro Garza García en Monterrey, se abrieron las puertas de la marca, lo cual representa un gesto de conexión cultural y tecnológica, entre dos naciones con herencias milenarias, a través de una visión de lujo automotriz que trasciende fronteras.

Fundada en 1958, Hongqi llega por legado y permanencia; es la primera marca de lujo en China con más de 60 años de historia, ha sido durante décadas el estandarte de la elegancia y el prestigio en ese país.

Hoy, su llegada a México consolida su expansión internacional y la posiciona como la única marca china que une tradición, sofisticación y tecnología de vanguardia en el segmento premium.

La experiencia Hongqi

Las agencias boutique Hongqi en CDMX, Puebla, Monterrey y próximamente en Guadalajara, representan la apuesta de la marca por brindar a sus clientes mexicanos una experiencia de servicio personalizada y de primer nivel.

Con esta apertura, la firma marcó el inicio de “El Nuevo Legado”, un capítulo que conecta su historia con una visión de futuro.

Además, ofrecen una experiencia integral: espacios boutique donde el buen gusto, se vive desde el primer contacto, con atención personalizada, diseño arquitectónico vanguardista y un portafolio de modelos que responden a distintos estilos de vida.

El portafolio del Nuevo Legado

HS3 – Urban Explorer: Pensado para la vida en movimiento.

– Urban Explorer: Pensado para la vida en movimiento. H5 – Elegance that trascends. Equilibrio de distinción, confort y tecnología.

– Elegance that trascends. Equilibrio de distinción, confort y tecnología. H9 – Elegance in motion. El máximo exponente de prestigio. El modelo insignia de la marca. Máxima expresión de lujo y sofisticación.

Un legado con visión

“México es un mercado estratégico para Hongqi, con la apertura de nuestras agencias boutique, buscamos compartir un legado de lujo con raíces profundas y visión hacia el futuro. Nuestra presencia en CDMX, Puebla y Monterrey marca el inicio de una relación duradera con quienes buscan algo más que movilidad: buscan un símbolo de distinción”, resaltó Mr. Zheng_Jingliang CEO Hongqi México.

Hongqi recorre con fuerza el territorio mexicano y con su llegada, se posiciona como la marca de lujo china con mayor tradición y prestigio, marcando un diferenciador clave frente a otras marcas de origen asiático, asimismo, confirma que el lujo y la tradición, representan el nuevo legado que recorrerá los caminos del territorio mexicano.

Hoy en día, HONGQI se ha transformado en una marca de lujo global, que combina el diseño europeo con tecnología de vanguardia. Ha sido reconocida por la industria a nivel mundial al recibir importantes premios como el “Best innovation luxury car award 2021”, el “Best Value Luxury Sedan 2021”, “Best Premium EV 2023”, “Best Premium Sedan 2023” en Arabia Saudita y Qatar, entre otros.

