Concluye en Puebla reentrenamiento de egresados del FBI

Con más de mil participantes en modalidades presencial y virtual, concluyó en Amozoc el Primer Reentrenamiento Regional de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Capítulo México (FBINAA), celebrado los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS).

El encuentro, impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta, reunió a policías y autoridades de 14 países, 22 estados de la República y 123 municipios poblanos, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias en materia de seguridad.

Durante la clausura, la rectora de la UCIPS, Silvia Victoria Serrano Zafra, subrayó que este evento representa “un momento crucial” en la universidad, al consolidar una nueva visión en la formación policial. Destacó que, bajo la encomienda del gobernador y en coordinación con la estrategia federal de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución reafirma su compromiso de profesionalizar a las corporaciones con altos estándares teóricos, prácticos y científicos.

En tanto, el presidente de la FBINAA Grupo México, Alejandro Lares Valladares, sostuvo que la finalidad de este tipo de foros es acercar el conocimiento de especialistas nacionales e internacionales para compartir las mejores prácticas en el fortalecimiento de las acciones de agentes preventivos y fiscales, con el objetivo de garantizar una justicia digna en el país.

El foro contó con la participación de expertos en seguridad provenientes de Colombia, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú, Italia y Argentina, entre otras naciones, en un esfuerzo por impulsar una formación policial con perspectiva internacional y reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

