Fuerza Obradorista tendrá 23 asambleas en Puebla para buscar registro

La organización Fuerza Obradorista realizará 23 asambleas distritales de septiembre a diciembre de 2025, en busca de concretar su registro como partido político en Puebla.

Este viernes durante sesión, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó el calendario presentado por la asociación, actualmente denominada Candidatos Ciudadanos por la Transformación.

La consejera presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, indicó que tienen hasta enero de 2026 para completar este proceso.

Solo los distritos 11, 16 y 19, todos en la capital, no fueron incluidos en la agenda inicial, aunque la presidenta aclaró que pueden ser reprogramados.

Además, el organismo electoral aprobó reglas específicas para instalar mesas directivas en las asambleas y asegurar que los ciudadanos que se afilien no estén registrados en otros partidos políticos.

El cumplimiento de todos los requisitos de las asambleas y afiliaciones será revisado por el IEE a inicios del próximo año.

En esa etapa del proceso, se determinará si Fuerza Obradorista obtiene finalmente su registro como partido político local.

Editor: Renato León

