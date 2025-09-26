Dan sentencia de 15 años por intento de doble homicidio en Puebla

La autoridad judicial impuso una pena privativa de la libertad de 15 años y 10 meses a Gerardo N., declarado responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos jóvenes.

El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 en la colonia Lomas del Sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado, se acreditó que las víctimas transitaban con sus parejas en la avenida 2 sur y calle 7 de Enero cuando fueron interceptadas por Gerardo N., quien viajaba en un vehículo Chevy en compañía de otros sujetos.

Los agresores comenzaron por ofender a las jóvenes, tras lo cual Gerardo N. descendió del automóvil y agredió con una navaja a los dos hombres, provocándoles lesiones que pusieron en peligro su vida.

