Confirman condena de 9 años por agresión sexual en 2016

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia que impuso nueve años de prisión a Manuel N. por su responsabilidad en el delito de violación equiparada.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2016 en las inmediaciones del barrio de El Alto en la ciudad de Puebla, cuando el imputado interceptó y agredió sexualmente a una joven con discapacidad cognitiva.

La sentencia se mantuvo firme tras el recurso de apelación interpuesto por la defensa, luego de que el tribunal confirmara los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado.

