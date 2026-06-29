Zacatlán realiza reforestación en Unidad Deportiva de Tlatempa

Acompañada de las ligas de fútbol soccer, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, encabezó una reforestación en la Unidad Deportiva de Tlatempa.

Esta actividad forma parte de la Agenda Zacatlán Sustentable 2026, con 30 acciones para el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y la sostenibilidad, a fin de preservar los recursos naturales.

En esta reforestación, participaron la Dirección de Medio Ambiente, la Coordinación de Cultura Física y Deporte, así como equipos y representantes de las ligas varonil, femenil e infantil de fútbol.

Entre todas y todos, plantaron más de 200 árboles, incluyendo de ornato y los que tienen vocación de recarga hídrica.

Durante su mensaje, Bety Sánchez destacó la importancia de que todas y todos participen en estas actividades. Pidió a niñas y niños, que cuiden los árboles que plantaron, que se vuelvan custodios de los bosques para que puedan tener un mejor futuro.

Mencionó que Zacatlán ha destacado por estas acciones, garantizando un municipio con más recursos naturales y mejor calidad de vida.

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