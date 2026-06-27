Concluye el Torneo Retas Imparables en el Zócalo de Puebla

Como parte de la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, de impulsar el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social, el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), encabezado por Ricardo Zayas Gallardo, concluyó con éxito el Torneo Retas Imparables, estrategia deportiva realizada en el marco de las actividades deportivas a nivel internacional.

Durante varias semanas, el torneo recorrió las 17 juntas auxiliares del municipio, donde se desarrollaron eliminatorias para definir a un equipo campeón por cada demarcación. Los 17 equipos ganadores obtuvieron su pase a la gran final, celebrada este viernes en el Zócalo de la ciudad, donde se vivió una jornada llena de emoción, talento y sana convivencia.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad acercó el deporte a las comunidades, promoviendo la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia comunitaria mediante el uso positivo de los espacios públicos.

Durante la gran final, los equipos representantes de las juntas auxiliares demostraron su calidad deportiva ante familias y ciudadanía que se dieron cita en el corazón de la capital para disfrutar de esta fiesta futbolística.

En su mensaje, el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Ricardo Zayas Gallardo, destacó el alcance de esta estrategia.

“Es un placer estar aquí en el Zócalo capitalino llevando a cabo la gran final de las Retas Imparables. Recorrimos las 17 juntas auxiliares para que cada una tuviera un equipo campeón y hoy están aquí disputando esta final, como parte de las actividades que realizamos rumbo al torneo internacional de selecciones”, expresó.

También se reconoció a las y los campeones del Torneo Intersecus

Como parte del evento de clausura, también se llevó a cabo la premiación de las y los campeones del Torneo Intersecus, certamen que previamente reunió a instituciones educativas y academias de fútbol del municipio. En esta ocasión, únicamente se realizó la entrega de reconocimientos a los equipos ganadores, cuyos resultados fueron:

Primer lugar : Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Francisco I. Madero”.

: Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Francisco I. Madero”. Segundo lugar : Nido Águila Puebla (Academia de Fútbol).

: Nido Águila Puebla (Academia de Fútbol). Tercer lugar: CID Puebla (Academia de Fútbol).

El Instituto Municipal del Deporte de Puebla continuará promoviendo programas, torneos y acciones que acerquen la activación física y el deporte a todas las juntas auxiliares, inspectorías y colonias del municipio, consolidando una ciudad con mayores oportunidades para el desarrollo integral de las y los poblanos.

Te recomendamos: