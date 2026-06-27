UDEP alcanza 100% de avance en su construcción

La Universidad del Deporte (UDEP) alcanzó el 100 por ciento de avance en su construcción y se encuentra lista para recibir a las y los jóvenes que buscan una formación integral en distintas disciplinas, afirmó el gobernador Alejandro Armenta durante un recorrido de supervisión por las instalaciones del complejo deportivo.

El titular del Ejecutivo anunció la creación de la Escuela de Fútbol Americano de la UDEP, al destacar que el complejo posee un campo único en México por sus dimensiones y características, con espacios para la práctica de béisbol, fútbol y fútbol americano. Señaló que este proyecto representa una propuesta innovadora para el desarrollo del deporte en Puebla.

Armenta Mier subrayó que su administración aplica una visión sistémica al deporte, al reconocerlo como una herramienta fundamental para la prevención de conductas de riesgo entre la juventud y para la formación de líderes mediante la disciplina deportiva, educativa y cultural. Resaltó que Puebla pasó de 11 a 24 medallas de oro en la Olimpiada Nacional CONADE, resultado del talento, la preparación y el compromiso de las y los deportistas poblanos. Asimismo, reiteró el propósito de ampliar la participación del Estado en las 51 disciplinas deportivas existentes y consolidar a la entidad entre las principales potencias nacionales.

El rector de la UDEP, José Luis Sánchez Solá “El Chelís”, informó que la universidad registra 452 aspirantes, quienes participan en talleres diarios como parte de su proceso formativo. Destacó que este modelo es único en el país, ya que combina la preparación académica con el impulso al talento deportivo y el cumplimiento de los sueños de las y los jóvenes.

Agregó que del 17 al 19 de agosto la universidad ofrecerá un curso de bádminton para docentes de educación física, quienes obtendrán una certificación que permitirá detectar talentos desde la educación básica. Además, anunció la incorporación de disciplinas como pentatlón y tiro deportivo, con el respaldo de asociaciones especializadas y el aprovechamiento del auditorio de la institución.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, explicó que la UDEP formará parte de una estrategia de turismo deportivo que permitirá atraer visitantes durante las competencias, con beneficios para hoteles, restaurantes, touroperadores, comercios y el Centro Histórico de Puebla.

Por su parte, el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, destacó que educación y deporte constituyen una misma ruta para el desarrollo integral de las juventudes. Recordó que Puebla se consolidó como sede de eventos de gran relevancia, como la Olimpiada Nacional CONADE y los Juegos Nacionales Escolares, lo que fortalece el liderazgo del estado en materia deportiva.

Durante el recorrido, el gobernador visitó la alberca semiolímpica, gimnasio, dormitorios, salones, cafetería al aire libre, canchas de basquetbol y tenis de mesa, auditorio, sala de ajedrez, así como las áreas de taekwondo y box. También reconoció el compromiso de las y los trabajadores que hicieron posible la construcción de esta infraestructura.

La Universidad del Deporte cuenta con programas especializados en Liderazgo y Comunicación, Resistencia y Poder, Velocidad y Agilidad, Rendimiento Mental, Recuperación, Idiomas, Asesoría para Atletas y Prevención de Lesiones. El proyecto contempló la intervención de 61 mil 750 metros cuadrados, posee capacidad para mil 500 estudiantes y generó 700 empleos directos, con lo que se consolida como uno de los complejos deportivos y académicos más importantes del país.

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