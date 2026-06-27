Puebla capital fortalece MiPyMEs con créditos y capacitación

En el municipio de Puebla, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representan el 99.85 por ciento de las unidades económicas, y emplean a más de 357 mil personas, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y el Censo Económico 2023.

A propósito de este 27 de junio, Día de las Mipymes, cabe destacar que en la ciudad de Puebla hay 106 mil 346 empresas de esta condición y que, además, sostienen la economía de la mayoría de las familias poblanas, pues emplean al 83.5 por ciento de las personas trabajadoras activas, es decir, 357 mil 147 personas, del total, que asciende a 427 mil 588.

No obstante, conforme al análisis de los datos, aunque las empresas grandes integran al 0.15 por ciento del universo local, y representan a 156 empresas, su influencia económica es proporcionalmente mayor, pues emplean a 70 mil 441 personas trabajadoras, lo que equivale al 16.5 por ciento del global.

Además, estas últimas empresas generan recursos mayores que el total de las MiPyMEs, pues, pese a que son menos unidades económicas, generan 105.4 millones de pesos de facturación promedio anual.

Asimismo, cabe destacar que del total de las MiPyMEs en el municipio de Puebla, de acuerdo con las mismas fuentes, 116 mil 888 son de personas emprendedoras o cuyos negocios son familiares.

También es preciso decir que la mayor parte de las PyMEs son de los sectores de servicios educativos, pues son 949 pequeñas y 202 medianas, que suman un total de mil 151, seguidas por mil 89 del sector comercio, y posteriormente, 604 de la manufactura, dedicada a la transformación de alimentos, textiles o metales.

El Gobierno de la Ciudad, consciente de la proporción e importancia de este sector, y por instrucciones del alcalde Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, explicó el secretario Jaime Oropeza Casas, trabaja en políticas públicas que representen oportunidades de fortalecimiento y consolidación de mujeres y hombres de las MiPyMEs.

Entre ellas, resaltó el programa Incentiva Puebla y Tu Crédito Imparable, que tienen el propósito de favorecer la capitalización y formalidad de los nuevos negocios y otros en sus primeras etapas de operación, además de convocatorias a cursos, capacitaciones, mentorías y servicios de vinculación, todas gratuitas, que pueden aprovechar para ampliar su red de proveeduría o mercados, por ejemplo.

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