Disfruta un fin de semana con música, arte y cine en Puebla

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que dirige Anel Nochebuena, ha preparado diversos eventos para disfrutar de un fin de semana con mucha música y diversión para toda la familia.

El sábado inicia con la exposición “Viajando con Timoteo. El mundo como escenario”, en la Galería de Arte del Palacio Municipal, donde podrás disfrutar de las esculturas de este singular personaje. También puedes visitar la exposición “90 minutos. La pasión del futbol”, en el patio del Palacio Municipal y el Zócalo de la ciudad, donde podrás admirar las esculturas de los maestros Fernando Andriacci, Rodrigo de la Sierra y Sebastián. La entrada es libre.

Más tarde, disfruta de una velada excepcional con las “Lunadas en Palacio”, en las que se presenta el cantautor Javier Díaz, quien deleitará al público con su magnífica interpretación musical. Pero, si prefieres algo más al aire libre, las “Noches Poblanas” te esperan en Parque Sendela, donde habrá más de 30 danzantes folclóricos que harán vibrar este espacio. La entrada es libre.

Para los cinéfilos de corazón, el Museo Amparo proyecta el ciclo de cine francés con la película “Todos los colores del mundo están entre el blanco y el negro”. La cita es a partir de las 17:00 h. La entrada es libre.

El domingo inicia a las 10:00 h con la “Varieté de Verano”, donde las y los participantes de los distintos talleres artísticos de los Nodos Culturales expondrán sus trabajos finales con presentaciones de danza y música. La entrada es libre.

Además, la Capilla del Arte UDLAP llevará a cabo sus Domingos Creativos con el taller de pegatinas y carteles “El muro también habla”, inspirado en la exposición “Huellas, voces y otras pistas”.

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