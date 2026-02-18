FGE reaprehende a hombre por accidente vial ocurrido en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió una orden de reaprehensión en contra de Jesús Dionisio N., por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán, donde provocó un accidente vial que dejó a una persona lesionada.

La detención se realizó el 17 de febrero de 2026, en una calle de terracería que conduce al tiradero de basura de la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec.

De acuerdo con las investigaciones, el 23 de marzo de 2008, aproximadamente a las 09:40 horas, la víctima circulaba a bordo de una motoneta junto con una mujer en la colonia Las Palmas, cuando el hoy detenido, a bordo de un vehículo, les cerró el paso e inició una discusión con la acompañante.

Posteriormente, al intentar nuevamente cerrarles el paso calles adelante, provocó que la motoneta que manejaba el agraviado se impactara.

La orden de reaprehensión deriva de la carpeta de ejecución 662/2016/JESI/E, relacionada con el proceso 60/2008 del Juzgado Municipal en Materia Penal de Tehuacán.

Te recomendamos: