Quince años después, detienen a Raúl N por secuestro agravado en Puebla

La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Raúl N., quien permanecía requerido por la justicia desde 2011 por su presunta participación en un secuestro agravado que derivó en el homicidio de la víctima. El mandato judicial fue ejecutado el 16 de febrero de 2026 mediante reclusión.

Los hechos se remontan al 8 de febrero de 2011, cuando un grupo de individuos que se hicieron pasar por agentes policiales ingresó a un establecimiento comercial donde se encontraba la víctima y la sustrajo contra su voluntad. Durante el cautiverio, los captores exigieron a la esposa del afectado el pago de cinco millones de pesos a cambio de su liberación, cantidad que nunca fue entregada.

Las indagatorias establecieron que, en el transcurso del encierro, la víctima fue sometida a golpes y sufrió la amputación de un dedo, lesiones que finalmente le causaron la muerte.

Su cuerpo fue depositado en un tambo y enterrado en una zona de monte cercana al municipio de Tilapa.

Raúl N. fue identificado como uno de los partícipes en la planeación y organización del plagio. Un Juez de lo Penal con sede en Ciudad Serdán libró la orden de aprehensión en su contra el 7 de junio de 2011, la cual permaneció vigente durante casi quince años hasta su reciente cumplimiento.

