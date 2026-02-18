En Puebla, más de 3 mil iglesias abren sus puertas para Miércoles de Ceniza

El Miércoles de Ceniza es un momento importante para el calendario religioso, pues marca el inicio de la Cuaresma e invita a la introspección y reflexión espiritual previa a la Pascua. Esta fecha cambia cada año, por lo que en este 2026 la celebración ocurre este miércoles 18 de febrero.

Esta conmemoración convoca a los más de 97 millones de católicos del país a los templos emblemáticos como la Basílica de Guadalupe, las catedrales de cada ciudad y, en el caso de Puebla, a cualquiera de sus más de 3 mil iglesias para colocarse la cruz de ceniza que es señal de su devoción, y que es también un llamado a la pausa reflexiva.

En la IBERO Puebla, este día se celebra en la Capilla Universitaria, donde los miembros de la Consulta Jesuita acompañan y celebran junto a la Comunidad con una homilía. En ese sentido, el Mtro. Conrado Zepeda Miramontes, SJ, miembro de la Consulta Jesuita y académico del Departamento de Ciencias Sociales, exhortó a las y los asistentes a involucrarse en este momento del calendario litúrgico con el corazón dispuesto y abierto a la conversión y a encaminarse a ser una mejor versión.

El sacerdote explicó que la marca de una cruz de ceniza en la frente debe ser un recordatorio de la condición mortal y humana, y un llamado a la redención espiritual, importante para continuar por un camino estable y verdadero, sobre todo en la coyuntura actual que exige de una pausa ante la violencia y los dolores sociales.

Por ello, más que la cruz de ceniza o el no comer carne, el Miércoles de Ceniza es un llamado a detenerse, y ver hacia esos momentos donde no se actuó desde el bien para uno mismo o para otras personas, y cómo podemos cambiar aquellas actitudes que debilitan el espíritu y no aportan al bien común.

Te recomendamos: