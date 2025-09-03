Pepe Chedraui destaca labor de policías con reconocimientos

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizó la entrega de reconocimientos por acciones destacadas a cuatro elementos de la Policía de la Ciudad, esto durante la ceremonia de honores a la bandera, realizada en el Complejo de Seguridad Ciudadana.

En presencia de mandos, directores, así como del personal operativo y administrativo que integra la SSC, se reconoció a cuatro oficiales, por su entrega, valor, dedicación y espíritu de servicio; que han desempeñado de manera heroica en beneficio de la ciudadanía.

Esta ceremonia estuvo presidida por el subsecretario de Operatividad Policial, Isidro Miguel Cruz, acompañado de Jorge Arturo del Valle López, subsecretario de Desarrollo Institucional; Víctor Pascual Ávila, director general de Despliegue Territorial; Ramsés Bonilla Luna, director jurídico de la SSC, y Enrique Cruz, encargado de Seguridad Patrimonial de Oxxo.

Es necesario destacar que, para esta Secretaría, es importante reconocer y resaltar los resultados derivados de acciones implementadas día a día en la ciudad, con la finalidad de reconstruir el entorno social a través de la proximidad y el trabajo coordinado con los ciudadanos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrenda el compromiso de motivar a su personal y fomentar el sentido de pertenencia, para seguir brindando protección y generar entornos de paz para las familias poblanas.

